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На сайте госуслуг можно будет получать уведомления о льготах и пособиях

Общество
13:00, 05 декабря 2020

На сайте госуслуг можно будет получать уведомления о льготах и пособиях
Global Look Press
Global Look Press

Россияне смогут настроить личный кабинет на сайтах госуслуг таким образом, чтобы служба автоматически сообщала им о доступных конкретно им льготах и пособиях. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Информация будет сопровождаться и перечнем документов, которые потребуются для получения пособия или оформления льготы.

Так, например, родителям при рождении ребенка придет оповещегие о праве на ежемесячные выплаты. Также уведомляться о помощи от государства будут безработные, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие категории граждан.

Вместе с тем с 1 июля 2021 года начнет работу единый телефонный номер, где граждане круглосуточно смогут получать консультации о возможности оформления госпомощи. На сайте госуслуг начнет работать чат-бот.

Сейчас для получения информации об условиях получения соцпомощи необходимо лично обращаться в МФЦ.

Рубрика: Общество

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