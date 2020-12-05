На сайте госуслуг можно будет получать уведомления о льготах и пособиях

Россияне смогут настроить личный кабинет на сайтах госуслуг таким образом, чтобы служба автоматически сообщала им о доступных конкретно им льготах и пособиях. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Информация будет сопровождаться и перечнем документов, которые потребуются для получения пособия или оформления льготы.

Так, например, родителям при рождении ребенка придет оповещегие о праве на ежемесячные выплаты. Также уведомляться о помощи от государства будут безработные, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие категории граждан.

Вместе с тем с 1 июля 2021 года начнет работу единый телефонный номер, где граждане круглосуточно смогут получать консультации о возможности оформления госпомощи. На сайте госуслуг начнет работать чат-бот.

Сейчас для получения информации об условиях получения соцпомощи необходимо лично обращаться в МФЦ.