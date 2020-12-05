Александ Чухлебов: 2020 год еще преподнесет неприятные сюрпризы

2020 год запомнится россиянам как время больших испытаний, выпавших на долю практически каждого жителя страны. Неблагоприятная экономическая и социальная обстановка, падение цен на нефть, колебания курсов валют, пандемия коронавируса и локдаун, лишивший многих средств к существованию. А еще были очередные законодательные инициативы от властей, которые в последнее время вызывают у населения все большее раздражение. Не обошлось и без определенной политической нестабильности, несмотря на то, что именно на «стабильность» в последнее десятилетие федеральный центр делает самую большую ставку.

Как бы там ни было, но 2020 год эксперты склонны относить российским властям в пассив, не только из-за серии провалов в социально-экономической внутренней политике, но и во всем, что касается исполнения прямых обязательств перед населением.

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К примеру, как считает лидер ОД «Возроджение» Александ Чухлебов, уходящий 2020 год в России засвидетельствовал недееспособность и слабость власти. По оценке эксперта, несмотря на это, у россиян все же остаются поводы для радости или хотя бы облегчение, поскольку все самые тяжелые испытания останутся в 2020 году, а вот в новом году их должны ожидать позитивные изменения.

«Итоги уходящего года фактически раскрыли все карты. И нужно признать, что 2020 год оказался негативным практически для всех сфер, начиная от бизнеса, заканчивая здравоохранением. Он в нем были и положительные моменты, поскольку он вскрыл настоящее нутро, всю ту внутреннюю и профессиональную слабость людей, которые управляют российским государством. И именно в столь сложный период мы сумели увидеть полное отсутствие профессионализма и максимальную их слабость», – отметил Чухлебов в разговоре с изданием «Новый день».

В то же время политик отметил, что до конца года остается еще почти целый месяц, а потому россиян вполне могут ожидать неприятные сюрпризы.

«Иными словами, подводить итоги этого года окончательно пока еще преждевременно», – добавил общественный деятель.

Кроме всего прочего, Чухлебов считает, что в 2021 году россиянам следует ожидать ряда положительных изменений в стране.

«Если говорить о вопросах, которые связаны непосредственно с экономикой и здравоохранением, то в этом случае самое плохое произошло уже в 2020 году. Разумеется, последствия от этих негативных явлений будут чувствоваться и в новом году, но мы все уже хорошо понимаем, где конкретно находимся, и как нам со всем этим жить», – пояснил Александр Чухлебов.

По мнению политика, после такой встряски, с которой граждане России столкнулись в уходящем году, многие из них наверняка «опомнятся» и начнут жестче требовать от властей соблюдения своих прав.

«Так гласит Конституция – ведь, согласно ее нормам, народ является основным источником власти в стране, и именно народ должен принимать решения о том, что будет заменен, кто будет назначен. Прозрение у народа появляется уже сейчас. Поэтому в следующем году стоит ожидать именно положительных новостей. Большинство изменений не будут происходить быстро и на первый взгляд могут показаться сложными, но они все же начнутся. Поэтому я склонен ожидать именно положительных изменений и хороший новостей. А в том, что они будут, я не сомневаюсь», – заключил эксперт.