Зараженного коронавирусом врио губернатора Дагестана отправили на лечение в Москву

Сергей Меликов, недавно назначенный исполняющим обязанности главы Дагестана, был госпитализирован в московскую больницу после обнаружения у него коронавируса. Отправили в столицу его по решению врачебного консилиума.

Причины транспортировки не называются. При этом пресс-служба уверяет, что его состояние «удовлетворительное» и он продолжает удаленно работать.

Меликов уже не первый региональный руководитель, который, заболев коронавирусом, предпочитает пройти курс лечения в Москве, а не в больницах своего региона. Ещё весной, по неподтвержденным данным СМИ, в столицу в тяжелом состоянии отправили лечиться главу Чечни Рамзана Кадырова. Сам он это отрицал. А в середине ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, у которого подтвердился ковид, поехал в частную московскую клинику, объяснив это желанием «не занимать койку в инфекционных госпиталях».