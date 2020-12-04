Путину по-прежнему не доверяет каждый третий россиянин. 60% говорят об обратном

Согласно последнему опросу Фонда «Общественное мнение», президенту РФ Владимиру Путину «скорее доверяют» 60% россиян, передает РИА Новости. Этот показатель с конца августа отклонялся в пределах статистической погрешности. При этом рейтинг доверия главе государства был немного ниже (в районе 55%) в июне и в начале августа.

При этом почти каждый третий (30%) говорит, что он «скорее не доверяет» Путину. Данные по этому показателю также стабильны последние месяцы. 10% россиян затрудняются ответить на этот вопрос.

Как ранее писал Sobesednik.ru, опрос ФОМ об одобрении деятельности Путина на посту президента вызывает у респондентов меньше затруднения. 65% говорят, что одобряют её, а 35% заявляют обратное.