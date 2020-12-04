Подозреваемые в поджоге авто журналистки Znak.com признали вину

В городе Коркино Челябинской области при участии ОМОНа задержаны три человека по подозрению в совершении поджога машины журналистки Znak.com. Напомним, автомобиль сгорел 23 ноября.

Уже установлено, что поджог был совершен с мотивом запугать автора, чтобы та приостановила свою профессиональную деятельность. Сейчас планируется выяснить, кто был заказчиком преступления. Подозреваемые уже признали вину.

В редакции Znak.com предполагают, что преступление совершено из-за публикации текста о смертельном ДТП в деревне Еманжелинка. За рулем авто, наехавшего на пенсионерку, мог находится криминальный авторитет Сергей Афанасьев, известный по кличке Качок. Дело пытались замять, но после публикации в СМИ расследование было возобновлено.

Может быть, что одним из исполнителей преступления стал человек из команды Афанасьева.

Znak.com считает, что из-за мотивов преступления дело должно быть передано из отдела полиции «Курчатовский» в вышестоящий следственный орган полиции или в СКР.

3 декабря портал Znak.com подвергался DDoS-атаке.