Илья Азар решил оспорить в ЕСПЧ майское задержание на одиночном пикете

Журналист Илья Азар направил в ЕСПЧ жалобу в связи с его задержанием во время проведения одиночного пикета в столице, когда он вышел поддержать задержанного администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сам Азар сообщил порталу «Такие дела».

В мае Илья Азар в итоге был арестован на десять дней, а позже еще на 15 суток.

Защитник Леонид Соловьев настаивает, что при проведении суда над журналистом было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. А до этого он был лишен основополагающего права на выражение мнения.

«Это стандартная практика для арестованных и оштрафованных по “митинговой” статье КоАП. Поскольку добиться справедливости в российских судах не удается», — объясняет Илья Азар.

Вместе с тем защита указывает на дискриминационный характер нормы, которая запрещает задерживать женщин, у которых есть ребенок младше 14 лет, но не мужчин-отцов.