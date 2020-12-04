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Блогер стал фигурантом уголовного дела после смерти девушки во время стрима

Общество
15:30, 04 декабря 2020

Блогер стал фигурантом уголовного дела после смерти девушки во время стрима
Стас Решетников // скриншот с видео Следственного комитета
Стас Решетников // скриншот с видео Следственного комитета

Следственное управление СКР по Московской области сообщило, что блогеру Стасу Решетникову предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что во время стрима на своем YouTube-канале молодой человек выпроводил подругу из жилья без верхней одежды. Позже, когда девушка перестала подавать признаки жизни, он занес ее в дом. Прибывшие медики констатировали смерть 26-летней девушки.

При этом Решетников продолжал вести стрим до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники полиции, которые отвернули камеру и заставили прекратить трансляцию.

Сообщается, что во время проведения экспертизы также на теле девушки были обнаружены множественные кровоподтеки, закрытая черепно-мозговая травма и субдуральная гематома.

Погибшая незадолго до смерти утверждала, что беременна, но в итоге медики опровергли эту информацию.

Рубрика: Общество

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