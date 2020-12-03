Госдума по рекомендации Минюста определит сроки регистрации для иноагентов

Перед вторым чтением в Госдуме законопроекта о преследовании «иностранных агентов» Минюст отметил, что в документе до сих пор не обозначены сроки, в которые организация должна добровольно зарегистрироваться как иностранный агент. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас не установлены конкретные сроки, в рамках которых организация должна пройти процедуру признания иностранным агентом, если ее деятельность признали политической и выявили иностранное финансирование.

За эту подсказку ведомство поблагодарил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Напомним, согласно новому законопроекту, статус иноагента теперь сможет получить не только некоммерческая организация, но и физлицо, а также общественное объединение.

При этом депутаты продолжают настаивать на том, что принимаемые меры не идут в сравнение с аналогичными законами в США, и законодатели лишь воспроизводят общемировую практику.