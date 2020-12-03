В Намибии к власти пришел Адольф Гитлер. Он афроамериканец – уверяет, что не нацист

Афроамериканец по имени Адольф Гитлер Уунона одержал победу на выборах президента Намибии, которая была колонией Германии до Первой Мировой войны. Он уверяет, что не собирается захватывать мир и никак не связан с нацистами.

«Мой отец, назвавший меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, за что выступал Адольф Гитлер», — объясняет политик Bild. По его словам, только в подростковом возрасте он осознал, что его тезка пытался встать во главе планеты.

При этом президента чаще всего называют Адольфом Уунона, по его второму имени. Менять имя было слишком поздно, признается он. «Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошану », — объясняет он, говоря о регионе, где он выиграл выборы с результатом в 85%.