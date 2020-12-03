В Москве следователя отправили под домашний арест по делу о поджоге здания СК

Следователя по особо важным делам Максима Митасова из отделения СК в Новой Москве не стали отправлять в СИЗО по обвинению в поджоге его же отдела. Басманный суд поместил его под домашний арест до конца января.

Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 33, части 2 статьи 167 УК РФ об организации умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога и части 3 статьи 294 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Митасова подозревают в организации поджога в мае 2017 года кабинета в его отделении СК, где находились уголовные дела. Отмечалось, что сами тома удалось вынести.

В результате расследования были задержаны предполагаемые исполнители: Марат Зейдов и Р. В. Мамедов из Дагестана. Они дали показания против следователя, который, по их словам, заплатил за поджог 50 тысяч рублей. Об этом сообщал ранее РЕН ТВ. По данным издания, причиной поджога стали разногласия с руководством.