Пожар в Москве и депортация российских правонарушителей. Новости к утру 3 декабря

В центре Москвы потушили пожар на стройплощадке закрытой на реконструкцию больницы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Сначала сообщалось об одном погибшем, но позже источники сообщили о второй жертве огня. Оба погибших — строители.

Всего от огня были спасены 27 рабочих стройки. Пожар происходил на площади 100 квадратных метров.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину отпустили из московского ОВД, куда она была доставлена в связи с акцией против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое».

На нее был составлен протокол по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Предполагается, что судебное заседание по обвинению состоится 17 декабря.

В Россию из штата Пенсильвания отправился самолет с 23 гражданами России, подлежащими депортации. Посольство РФ в США отметило, что все россияне находились в Штатах в пенитенциарных учреждениях за совершение различных правонарушений. Теперь незаконопослушные россияне будут отбывать срок на родине.

Во Франции в возрасте 94 лет скончался экс-президент страны Валери Жискар д'Эстен. Он возглавлял страну в 1974-1981 годах. Причиной смерти политика стала коронавирусная инфекция, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В России вышла в продажу книга, переведенная автоматизированным переводчиком сервиса «Яндекс». Речь идет о работе экономиста Дэниела Сасскинда «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли из бояться»,

Издатель Феликс Сандалов подтвердил, что книга была переведена искусственным интеллектом за 40 секунд, пишет «Новая газета». Хотя он же отмечает, что для коррекции текста все-таки потребовалось привлечь редактора.

Обложка для издания тоже была сгенерирована нейросетью на основе произведений современного искусства.