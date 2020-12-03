Пользователи Сети нашли еще несколько "внебрачных детей" Путина

Странно было бы полагать, что публикация журналистов «Проекта» о «тайной знакомой» российского президента Владимира Путина Светлане Кривоногих, которая, как отмечают авторы расследования, после знакомства с первым лицом государства превратилась из уборщицы в питерском магазине в одну из самых состоятельных женщин страны, не приведет к столь широкому общественному резонансу. Шутка ли, если эту информацию, пусть и в привычном для себя полуироничном тоне, прокомментировал даже глава пресс-службы президента Дмитрий Песков, который, впрочем, назвал все доводы журналистов безосновательными и сравнил расследование с публикацией желтой прессы.

Между тем в социальных сетях простую питерскую уборщицу в прошлом, а ныне обладательницу активов стоимостью около 7,7 миллиардов, роскошной яхты с эскортом из новейших военных катеров обсуждают очень активно. Причем еще больше внимания уделено той части расследования, в которой упоминается дочь Светланы Кривоногих Елизавета, которую журналисты назвали «феноменально похожей» на Владимира Путина. Многие российские пользователи соцсетей присоединились к этим выводам, но нашлось и довольно большое число скептиков, резонно отметивших, что найти общие черты с внешностью российского президента можно у многих, а также заявивших, что данная информация больше похожа на попытку притянуть «родство с Путиным» за уши.

«А вам не все равно? Своей жизни нет что ли?» «Как у нее внешность таких миллион, и что все от Путина теперь?» «Ноль схожести!» «Больше похоже на дочь какой-то актрисы, правда имя её не помню»; «Очень много похожих людей»; «Что за очередной вброс?» «У меня знакомая тоже на Путина похожа»; «Блин, я все детство была похожа на Мона Лизу. Значит я потомок Леонардо», – пишут те, кто не верит в озвученную в публикации «Проекта» версию.

Нашлись в числе скептиков и те, кто пошел еще дальше, показав реальные примеры людей, во внешности которых при наличии соответствующего желания тоже можно было бы найти немало сходств с Владимиром Владимировичем и утверждать, что они являются его близкими родственниками.

К примеру, один из пользователей отметил, что определенный набор общих черт с внешностью президента есть у известного артиста Дмитрия Бикбаева. «Он тоже внебрачный сын Путина?», – задается вопросом автор комментария.

Разумеется, не забыли критики и о популярном актере и комике Дмитрии Грачеве, который стал известен во многом именно благодаря внешнему сходству с российским лидером, которого часто играет на сцене и на экране. «Грачев Дима кто Путину? Внучатый племянник? Есть инфа?», – удивляются пользователи.

Озвучивалась даже версия о том, что при желании к и без того «длинному» перечню «внебрачных детей» главы государства можно было бы отнести и известного американского актера, звезду серии рождественских комедий «Один дома» Маколея Калкина. «Тогда в список внебрачных детей Путина запишите еще Маколея Калкина», – написал автор этой версии. Впрочем, понять, что именно общего пользователь увидел в выразительном и давно знакомом многим лице артиста с Путиным, остается для многих загадкой.

Разумеется, на волне критики подобных сравнений дочери Кривоногих и Владимира Путина многие не постеснялись и откровенно пошутить. К примеру, немалому числу пользователей вспомнилась схожесть персонажа эльфа Добби из «Поттериады», выражение лица которого и вправду получилось настолько оригинальным, что создателей фильма в свое время заподозрили в намеренном копировании отдельных черт из внешности российского президента.