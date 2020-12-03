Из городов могут исчезнуть тюрьмы, колонии и изоляторы

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в планах ведомства имеется идея реформы ФСИН, которая вывела бы пенитенциарные учреждения из городов.

Об этом политик заявил во время эфира на телеканале «Россия 24».

«Суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения. […] Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей», — цитирует «Новая газета» Чуйченко.

Министр уточнил, что изменения должны сделать систему исполнения наказаний более гуманной.

Сейчас на территории Москвы работают восемь следственных изоляторов.