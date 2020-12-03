"Чтобы зараза не разлезалась": 75% россиян поддержали отмену новогодних гуляний

Лишь 20% россиян не одобрили решения ряда региональных властей по отмене традиционных новогодних мероприятий в городах. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

5% затруднились с ответом, а 75% уверены в том, что такое решение оправдано в условиях пандемии. Чаще всего граждане поясняли свою позицию аргументами: «нельзя, чтобы собиралось много народу», «у нас в городе большая заболеваемость» и «чтобы зараза не разлезалась».

Среди молодежи в возрасте 18-30 лет процент несогласных с отменой гуляний выше, чем в целом по населению — 28%.

При этом 30% уверены, что отмена праздничных мероприятий несущественно поможет в сдерживании эпидемии, но 39% уверены в обратном.

Только 12% отмечают, что из-за отмены гуляний у них изменятся планы на новогодние каникулы. 86% уверены, что эпидемиологические ограничения не помешают им отметить Новый год.