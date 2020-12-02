Житель Татарстана заплатит 150 тысяч за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

В Татарстане Верховный суд вынес вердикт по делу о покушении на реабилитацию нацизма. Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Мужчина поплатился за то, что попытался опубликовать на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера, пишет «Новая газета» со ссылкой на Следственный комитет.

Кроме того Эль-Айюби был уличен в выращивании наркотических растений у себя дома. Это было выявлено в ходе следствия.

На последнем слове в суде мужчина отметил, что не является нацистом.

Всего Следственный комитет завел не менее десяти дел за публикацию фотографий нацистов на сайте патриотической акции.