Верховный суд разрешил не обслуживать людей без маски. Это намерены обжаловать

Смоленский центр права и социологии пытался через суд оспорить методические рекомендации Минпромторга, который разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без маски, если в регионе действует такой запрет. Правозащитники считают, это идет вразрез с Гражданским кодексом. Генпрокуратура рассматривать дело по существу не стала, а Верховный суд встал на сторону Минпромторга.

По мнению ВС, в данном случае право отказать покупателю в заключении публичного договора появляется из-за вступления в силу закона о защите населения от ЧС в связи с режимом повышенной готовности.

Глава Центра, член смоленской Общественной палаты Алексей Пещаницкий намерен оспорить такое решение Верховного суда в апелляционной инстанции: «По нашему мнению, вынося это решение судья ВС ошибочно сослалась на нормы закона о ЧС, поскольку он не распространяется на нормы гражданского права», — сказал он «Открытым медиа». Эксперт указывает, что разрешение на отказ от продажи продукции людям без масок нарушает Гражданский кодекс так как продавец не имеет права на односторонний отказ в заключении публичного договора. Это также противоречит закону о защите прав потребителей — получается, что один товар нельзя купить без приобретения другого (маски).