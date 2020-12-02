В России появился свой отец Маркетинга. Ему предстоит работа над Конверсией

Житель Пензы Дмитрий Банчуков назвал своего новорожденного сына Маркетингом. Сам по профессии он как раз маркетолог и считает, ребенка с таким именем ждет счастливое будущее и «искусство управлять». Кроме того его родитель теперь официально является российским отцом Маркетинга.

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«Считаю, что "маркетинг" — русское слово, и я решил назвать своего ребёнка таким именем. Обычно Филипа Котлера — американского бизнесмена — называют отцом маркетинга. И подумал, почему бы мне не стать российским отцом, так ещё и в прямом смысле? Это была моя идея, и жена поддержала», — прокомментировал он в интервью изданию «Про город». Отметим, что на самом деле слово «маркетинг» заимствовано из английского языка.

По его словам, пока новых детей заводить они с супругой не планируют и пока не думали над этим, однако если у них родиться девочка, есть два варианта для имени: либо Конверсия, либо Алиса, в честь сервиса «Яндекса»: «А что, было бы тоже весело: "Алиса, сделай то", "Алиса, принеси это"», — шутит он.