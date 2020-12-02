В мире 30 млн женщин находятся в современных формах рабства – ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, по оценкам организации, во всем мире до сих пор в рабстве находятся не меньше 40 миллионов человек. Часто это происходит на основе этнических и расовых факторов. Особенно велико гендерное неравенство в этом вопросе: женщины и девочки в современных формах рабства находятся 71% от общего числа или почти 29 миллионов.

«Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабств», — приводит ТАСС слова Гутерриша.

Представитель Организации объединенных наций призвал всех её участников проявлять больше рвения в борьбе с этими «отвратительными практиками».