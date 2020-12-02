В Калмыкии инженер колонии заставлял заключенных воровать скот

Управление СКР в Калмыкии начало уголовное разбирательство в отношении сотрудника колонии-поселения №3. Он путем угроз заставлял заключенных воровать домашний скот у жителей Яшкульского района, пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу управления СКР.

Старший инженер энергомеханической группы колонии обещал отбывающим наказание доставить проблемы, если те откажутся выступать пособниками в его злом умысле.

Все преступления совершались в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года.

Украденный скот забивался на территории колонии, а далее сотрудник продавал мясо в соседней Элисте. Ущерб от этих действий оценили в 130 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по статье о краже.