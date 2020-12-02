Песков заявил, что россиян первыми обеспечат отечественной вакциной от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что россияне будут обеспечены отечественными вакцинами от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам ТАСС.

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне», — сказал Песков. По его словам, именно производство внутри России, которое есть уже сейчас, будет обеспечивать потребности россиян.

«Что касается потребностей возможных потребителей этой вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — уточнил пресс-секретарь.