МГТУ им. Баумана заплатит полумиллионный штраф за вспышку ковида в вузе

В Москве Басманный суд признал виновным во вспышке коронавируса руководство МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Роспотребнадзора.

Эпидемиологическое расследование в вузе проводилось в октябре. Тогда от многочисленных студентов в надзорное ведомство поступали жалобы на несоблюдение учреждением мер по профилактике распространения коронавируса.

В результате в отношении юридических и должностных лиц были составлены административные протоколы, а материалы разбирательства направлены в районный суд.

В итоге сам МГТУ им. Баумана должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. А проректор университета по административной и правовой работе должен будет заплатить 300 тысяч рублей из-за бездействия в эпидемиологической ситуации.