Белгородская область первой отказалась от работы в канун Нового года

Муниципальные и государственные органы в Белгородской области не будут работать 31 декабря. По распоряжению врио губернатора региона Вячеслава Гладкова этот день объявлен выходным, пишет «Росбалт».

При этом отмечается, что для того, чтобы отдохнуть перед новогодней ночью служащим придется отработать субботу 26 декабря как будний день.

Коммерческим организацию предлагают придержаться того же плана.

Ранее в Госдуме отказались делать 31 декабря выходным во всей России, но в 2021 году уже определено производственным календарем, что последний день года станет выходным.