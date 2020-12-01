В Казани задержан маньяк, убивший ранее десятки пожилых женщин

В России задержан самый опасный серийный преступник, на счету которого числятся как минимум 25 жертв и еще к семи уточняется его принадлежность. Речь идет о так называемом поволжском маньяке, о преступлениях которого впервые заговорили в 2019 году.

Наибольшую часть своих злодеяний он совершил в 2011-2012 годах. Все жертвы — женщины пенсионного возраста, в чьи квартиры он проникал, представляясь соцработником или представителем ЖКХ.

Подозреваемым оказался 38-летний Радик Тагиров. Его задержали 1 декабря в Казани. Разбирательством занималось главное управление СКР. Его удалось обнаружить по генотипу, следам ДНК, которые он оставил на каждом месте преступления, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что до сих пор Тагиров оставался самым опасным преступником, остающимся на свободе, при таком количестве смертельных жертв.

Личность Тагирова была ассоциирована с серией преступлений после более 10 тысяч сравнительных экспертиз по криминалистическим базам.

На видео, опубликованном МВД, подозреваемый признается, что выслеживал своих жертв от магазинов, представлялся сотрудником управляющей компании и проникал к ним в дом.

Оказалось, что в 2009 году Тагиров уже был судим за кражу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.