Российский физик выиграл суд в ЕСПЧ по делу о госизмене от 2004 года

ЕСПЧ вынес вердикт по делу российского ученого-физика Валентина Данилова. В 2004 году он был приговорен к 13 годам заключения, хотя в итоге и вышел по УДО. Его обвиняли в госизмене из-за разглашения данных, которые не считались на тот момент гостайной уже десять лет, пишет «Новая газета».

Защитники инициировали разбирательство по трем статьям Конвенции, но удовлетворены их запросы были только по одной из них — по статье о праве на справедливое судебное разбирательство.

Обвинения о нарушении права не нести незаконное наказание и права на выражение мнения не были удовлетворены в Страсбургском суде.

Валентин Данилов работал директором теплофизического центра Красноярского государственного технического университета. Его учреждение занималось в том числе изготовлением испытательного стенда для моделирования воздействия космического пространства на искусственные спутники Земли. Разработка велась совместно с Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения.

Красноярское УФСБ в итоге обвинило Данилова в шпионаже в пользу Китая. Позже суд присяжных оправдал ученого, а эксперты из трех академических инстанций подтвердили, что данные, которые распространял физик, не были секретными уже десять лет.

Когда УФСБ оспорил решение, на суде присяжных были обнаружены люди, которые были так или иначе связаны с властными структурами. В третьем сборе суда присяжных повторно признали ученого виновным.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна будет выплатить физику 21 тысячу евро.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о деле против сотрудника «Аэрофлота», который тоже обвиняется в госизмене без расрытия гостайны.