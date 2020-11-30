В Таиланде разыскивают 200 человек для соблюдения контроля COVID-19

В Таиланде местные власти разыскивают 200 человек, состоявших в контакте с тремя женщинами, зараженными COVID-19. Как сообщает The Guardian, женщины въехали в страну из Мьянмы, избежав обязательного карантина для прибывающих.

Cтрогий пограничный контроль и прочие меры предосторожности позволили Таиланду удержать количество случаев COVID-19 на отметке ниже 4 тыс. при 60 летальных исходах в ущерб туристической отрасли страны. Однако статистика в соседней Мьянме показывает 1 447 случаев заражения COVID-19 с 1 887 летальными исходами.

Сообщается, что первая из зараженных женщин приехала в Таиланд 24 ноября, а остальные две — 27 ноября. Прибывшие избежали проверок на границе, но позднее анализы подтвердили у них наличие COVID-19.

По словам губернатора провинции Чианграй Прачона Пратсакула, всего с зараженными в провинциях Чианграй и Чиангмай контактировали 356 человек — посетители и сотрудники отеля, торгового центра и ресторанов, пассажиры общественного транспорта и такси.

Властям уже удалось найти более 150 человек из этой группы — ни у кого из них коронавирус не был выявлен. Поиск остальных контактировавших продолжается.