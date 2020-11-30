В Комсомольске-на-Амуре осужден мужчина, бросивший своих детей в аэропорту

Мужчина, бросивший в московском аэропорту «Шереметьево» своих малолетних детей, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Соответсвующее решение было принято судом Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

«Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается в Генпрокуратуре.

Согласно данным суда, 26 января 2020 года мужчина прилетел со своими сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, после чего, оставив их в «Шереметьево», улетел в Ростов-на-Дону, а затем в Батайск, где остановился в местной гостинице.

За день до этого осужденный пытался похитить 100 тыс. рублей с банковского счета через интернет-приложение с телефона своей знакомой, но банк заблокировал перевод столь большой суммы.

Мужчину задержали 13 февраля в Хабаровске по пути следования в Комсомольск-на-Амуре. В настоящий момент приговор в законную силу еще не вступил.