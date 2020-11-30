Специалисты ОЗХО продолжают подготовку визита в РФ по инциденту с Навальным

Глава организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас сообщил, что ОЗХО продолжает работу по подготовке визита своих специалистов в РФ для взаимодействия с российскими экспертами по инциденту с Алексеем Навальным. С таким заявлением Ариас выступил на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО. Об этом пишет ТАСС.

Ариас также напомнил, что в начале октября «получил просьбу от РФ об организации визита в рамках процесса оказания технической помощи» по инциденту с Навальным. По его словам, Россия и технический секретариат ОЗХО сейчас рассматривают все правовые, технические и оперативно-логистические параметры для проведения данного визита.

Ранее ОЗХО выдвигала предположение, что политик мог быть отравлен более агрессивным вариантом «Новичка».