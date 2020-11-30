Создатель сырков "Б. Ю. Александров" скончался от ковида после недели на ИВЛ

Глава «Ростагроэкспорт» Борис Александров, выпускавший глазированные сырки под брендом «Б. Ю. Александров», умер в ночь на 30 ноября. Об этом говорится в сообщении Российского союза предприятий молочной отрасли. Ему было 73 года.

Он узнал о болезни 7 ноября, а 23 был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Mash. Почти неделю Александров находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сегодня он скончался.

Компания производила и другие марки сырков: «Ростагроэкспорт», «Советские традиции», «Ностальгия», «Крепыш», «Вкусный день» и прочие. До того, как Борис Александров пошел в бизнес, где трижды был удостоен премии «Предприниматель года», он двадцать лет проработал врачом-терапевтом.

Александров написал книгу с историей своей жизни. Она носит название «Сырок».