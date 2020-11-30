Росгвардеец, находясь при исполнении, избил прохожего и получил условный срок

В августе прошлого года в Новосибирске сотрудник Росгвардии напал на прохожего, избил его и применил удушающий прием. Суд приговорил его к трем годам условного срока, сообщает региональное отделение Следственного комитета.

Как ранее писал Sobesednik.ru, против нацгвардейца было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Это случилось после того как была обнаружена видеозапись произошедшего. На кадрах видно, что росгвардеец остановил мужчину, как утверждали в СК, он не стал представляться и называть причину остановке, тогда прохожий махнул на него рукой и пошел дальше. После этого правоохранитель со спины нанес ему удар в голову и повалил на землю, начав душить.

Никаких правонарушений прохожий не совершил.