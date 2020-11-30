Плановые проверки малого и среднего бизнеса прекращены до конца 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении моратория на плановые проверки на предприятиях малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом. По его словам, их не будет до конца следующего года.

«По поручению Президента Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год – до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку», — приводит слова Мишустина его пресс-служба.

Также он заявил, что с 1 января предоставление лицензии для ряда видов деятельности будет полностью осуществляться в онлай-режиме. «Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное – вся информация о них будет открыта и общедоступна», — пояснил премьер, отметив, что это пока касается медицинской и фармацевтической деятельности, а также создания препаратов и медтехники.