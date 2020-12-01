Народ Новокузнецка взял мэрию, или Взрыв на макаронной фабрике

На прошлой неделе активисты в Новокузнецке отказались покидать мэрию и остались на ночь в здании горадминистрации.

Новокузнецкая однодневная революция произошла 24 ноября спонтанно.

– История началась еще в 2013 году, когда руководить городом пришел Сергей Кузнецов. А с 2015-го начались попытки завести к нам компанию «Питеравто» как основного оператора городского общественного транспорта. Было потрачено около двух десятков миллионов бюджетных рублей на московскую компанию, которая якобы разрабатывала новую транспортную сетку города, вычисляла пассажиропоток, но я думаю, никто в реальности его не считал. Затем мэрия оперативно провела тендер, в который никто из прежних небольших частных городских перевозчиков не смог попасть, так как были слишком крупные лоты, – рассказал «Собеседнику» президент общественной организации «Сила Кузбасса» Денис Щедрин.

18 ноября, когда транспортная реформа стартовала, к обиженным частным перевозчикам добавились рассерженные пассажиры.

– Стало понятно, что новых больших красивых автобусов на маршруты выпустили недостаточно, отменили некоторые старые остановки, а бесплатные пересадки так и не заработали. Люди, которые мерзли на улице в ожидании транспорта, возмущенные, пришли к мэрии. Нас, человек 150, запустили в зал. Обсуждение было бурным, и в один момент руководительница юрслужбы администрации начала кричать на людей: «Замолчите!», после чего люди стали неподконтрольными, начали требовать отставки всей администрации и приезда губернатора. До 8 вечера мы не получили внятных ответов и приняли решение остаться на ночь, так как боялись, что больше нас в мэрию не пустят, – продолжает активист.

В новокузнецкой мэрии на ночь остались 17 человек, которые с трудом примостились на неоткидывающихся креслах с фиксированными подлокотниками. Ночь прошла спокойно, в зале с протестующими оставались сотрудники полиции, а первый инцидент случился уже утром – все туалеты оказались заперты, причем один – с человеком внутри. Позже сотрудники охраны отказались передать еду, принесенную для самозванцев в мэрию.

Только наутро с активистами встретился мэр (накануне у него были похороны матери). Позже Кузнецов охарактеризовал накаленное общение с невыспавшимися активистами как «взрыв на макаронной фабрике». Но в этот же день была создана рабочая группа по транспортной реформе.

– Реально ли нам пошли навстречу, будет видно в ближайшие дни, – считает Щедрин. – Возможно, просто сделали вид.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2020 под заголовком «Народ взял мэрию».