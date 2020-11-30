"Карточный домик": названо условие для реализации "мусорной реформы" в России

Спецпредставитель президента Сергей Иванов считает, что во всех многоквартирных домах нужно заварить мусоропроводы.

В интервью «Интерфаксу» Иванов заявил, что это является одним из условий для осуществления плана по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?» – цитирует агентство Иванова, который занимает пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

По его словам, план по раздельному сбору ТКО является сложнейшей цепочкой. «Стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет, как карточный домик», – пояснил Иванов.

Он отметил, что для реализации замысла по ликвидации мусоропроводов требуется «стопроцентное» согласие всех жильцов. «Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на тысячу квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется», – сказал спецпредставитель главы государства, подчеркнув, что выступает за поэтапное осуществление идеи, которую уже одобрил Минстрой, и указав на то, что новые дома будут строиться без мусоропроводов.

Также Сергей Иванов обратил вниммание на то, что граждан необходимо обеспечить площадками для раздельного сбора мусора; к каждому контейнеру должен приезжать соответствующий мусоровоз. Кроме того, он указал на необходимость формирования справедливых тарифов на вывоз ТКО.

Напомним, в сентябре Счетная палата (СП) признала «мусорную реформу» безуспешной, назвав ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в России неблагополучной. Отчет, в котором об этом говорилось, готовил ныне обвиняемый в хищении 700 миллионов рублей аудитор СП и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень.