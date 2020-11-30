Экс-глава иркутского минздрава задержана по делу о поставках некачественных СИЗ

СК задержал бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет tayga.info, Ледяеву отправили в изолятор временного содержания. В ее доме проведен обыск.

По версии следствия, в период с мая по октябрь Наталья Ледяева, а также ее сын Илья Белоусов и другие фигуранты похитили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей. В ведомстве считают, что экс-чиновница помогла сыну и «иным лицам» выиграть контракт на поставку в медучреждения средств индивидуальной защиты, при этом они поставили изделия, не прошедшие госрегистрацию и не соответствовавшие условиям договора.

В октябре стало известно о задержании шестерых фигурантов дела о поставке медицинских масок по поддельным документам в больницы Приангарья, в их числе был Белоусов. После его задержания в отношении Натальи Ледяевой была начата проверка, сама она ушла на больничный, а в ноябре покинула пост главы минздрава по собственному желанию.