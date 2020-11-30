Больше 6 млрд полковника Черкалина пошли в бюджет

Изъятые судом автомобили, предметы роскоши и недвижимость полковника отдела экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина были проданы. В итоге Российская Федерация заработала более шести дополнительных миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Черкалина обвиняют в многочисленных взятках и мошенничестве. Кроме наличных и прочего у него были четыре авто марки Porsche Cayenne, пять квартир, шесть участков, два дома. Причем большая часть из изъятых 6,3 миллиарда рублей были представлены в виде наличных в рублях и долларах. Они лежали у него дома.

Другая часть незаконных доходов полковника Черкалина также пошла на содержание его родственников. При этом он и его родные за последние 15 лет заработали не более 55 миллионов рублей, установила Генпрокуратура.