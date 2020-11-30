Бизнесу в ближайшее время не стоит ждать помощи от государства – Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство не планирует введения новых мер поддержки бизнеса, потому что «экономика продолжает функционировать». Если это понадобится, помощь будет оказана, но только в рамках пакета.

«Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — объяснил «Коммерсанту» представитель Кремля отсутствие помощи предпринимателям. Даже такой поддержки, которая была весной, не последует. Хотя, признает Песков, проблемы у бизнеса есть и сейчас, ситуация «кардинально другая».

При этом власти оставляют за собой возможность в будущем выработать локальные меры поддержки, если они потребуются: «Дальше какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В субботу глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что, по его мнению, малый и средний бизнес сейчас нуждаются в поддержке государства даже сильнее, чем во время первой волны коронавируса весной, передавал Sobsednik.ru. Он считает, руководство страны должно «носиться» с предпринимателями, «как с хрустальной вазой».