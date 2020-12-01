Надежда Гужева: Артем Дзюба в небе и "самовольное маневрирование"

Колумнист Sobesednik.ru – последствиях неожиданного акта поддержки Артема Дзюбы пилотами авиакомпании «Победа».

Знаменитое видео футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, похоже, еще долго будет будоражить и без того перевозбужденные умы.

Помните, в самый разгар нежданной славы Дзюбы нам поведали о поддержке спортсмена со стороны пилотов авиакомпании «Победа»? Поступить, как Джигурда, который повторил поступок Дзюбы под видеозапись, у них возможности не было, но зато они, совершая рейс Москва – Екатеринбург, пролетели по витиеватой траектории, «нарисовав» на радарах главный символ всей этой захватывающей истории. Так вот, по этому факту теперь началось расследование. Уже даже появились первые серьезные выводы.

В отчете комиссии Росавиации, занимающейся этим, безусловно, увлекательнейшим делом, говорится, что «причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных… маневрирований в горизонтальной плоскости». Минтранс же поспешил свалить всю вину на руководство авиакомпании «Победа» и повелел незамедлительно всех поувольнять на [ту самую небесную картинку].

Мы тут выступим в поддержку уже не столько Дзюбы, сколько авиаторов. Во-первых, причиной действий экипажа явилось не спонтанное хулиганское решение, а стремление поддержать подвергшегося варварской травле спортсмена. Что до обвинений в сторону руководства авиакомпании, то сильно сомневаемся, что глава лоукостера Андрей Калмыков и топ-менеджмент, за увольнение которого теперь яростно топят в профильном ведомстве, лично рулили виражами «Боинга». Мы даже не можем напечатать формулировки, которые им понадобились бы для этого. Хотя смеем предположить, что там сидят люди адекватные и вменяемые и они тоже могли быть на стороне футболиста Дзюбы.

Ну а так Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2020 под заголовком «Артем Дзюба в небе».