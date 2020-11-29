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СПЧ проконтролирует работу полиции в детском хосписе

Общество
16:55, 29 ноября 2020

СПЧ проконтролирует работу полиции в детском хосписе

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев намерен разобраться в преследовании директора хосписа для детей «Дом с маяком» Лиды Мониава.

Ранее сообщалось, что против руководительницы хосписа заведено дело по статье о нарушении оборота наркотических средств. В отдел МВД по борьбе с наркопреступлениями на филантропа донесли органы опеки, которые утверждают, что Лида «накачивает» своего подопечного наркотиками.

Лида Мониава отмечает, что это не первый раз, когда против нее составляются ложные заявления со стороны органов опеки.

Валерий Фадеев в комментарии станции «Говорит Москва» опасается, что дело может не ограничиться административным разбирательством: «Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну. Штраф — это ещё не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться».

Рубрика: Общество

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