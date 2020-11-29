ФРГ и РФ обменялись любезностями, а феминисток арестовали. Новости к утру 29 ноября

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее она заявила, что с Россией необходимо вести разговоры о разоружении, но с «позиции силы».

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что Германия находится в зависимом положении, если говорить о ее военных мощностях. В том числе она ссылается на слова самой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая признает, что военная мощь ФРГ зависит от сил США.

Во Франции в 70 городах прошли акции протесты в связи с принятием закона «О глобальной безопасности». 37 полицейских и жандармов получили ранения в результате столкновения с демонстрантами.

В самом Париже пострадали 23 представителя силовых служб, передает «Интерфакс».

Напомним, что общественность возмущена положением, в котором запрещается фотографировать и снимать на видео сотрудников правопорядка

Участнику акции Pussy Riot, художнику Фархаду Израфилли-Гильману предъявлено обвинение по статье КоАП о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, передает «ОВД-Инфо».

28 ноября активистки Мария Алехина и Рита Флорес обмотали художника в обмундировании ОМОНовца лентами у столба, поодаль от Государственного исторического музея.

Акция была названа «Осторожно, хрупкое». В пояснении активистки ссылаются на судебную практику, где применение против полицейских пластиковых бутылок и стаканчиков расценивают как вооруженное нападение.

Также озвучены сроки административного ареста для участниц акции против домашнего насилия в Москве. Твиттер «СоцФем Альтернативы». Шесть человек получили от двух до пяти суток ареста с учетом 48 часов, проведенных в ОВД и в автозаке.