В мэрии Москвы отрицают общение со страховщиками о передаче доступа к камерам

Страховые компании не ведут переговоров с Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ), говорится в заявлении столичного ведомства, которое прокомментировало данные «Коммерсанта» о возможном предоставлении доступа к системе распознавания лиц с помощью камер, установленных в городе.

«Информация о том, что ДИТ Москвы ведет переговоры о предоставлении страховым компаниям доступа к городской системе видеонаблюдения, не соответствует действительности. ДИТ не ведет подобных переговоров, обращений по данному вопросу в департамент в 2020 году не поступало», — говорится в ответе ведомства.

Там также отмечают, что непосредственный доступ к упомянутым данным есть исключительно у уполномоченных работников госаппарата, в том числе у сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что по информации газеты, которую ей подтвердили в страховой компании «АльфаСтрахование», столичная мэрия ведет переговоры о возможной продаже доступа к камерам страховым фирмам. По данным источника, диалог инициирован Центральным банком, который также участвует в дискуссии.