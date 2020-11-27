Страховые компании хотят получить доступ к распознаванию лиц в Москве

Страховые компании ведут переговоры о получении доступа к камерам с системой распознавания лиц с Банком России и московским руководством, пишет «КоммерсантЪ». Они готовы платить за эти данные, но такое использование неотрегулированной на законодательном уровне даже в отношении госорганов системы в частном секторе недопустимо, считает генеральный конструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк. Андрей Арсентьев из InfoWatch также предупреждает, что это приведет к увеличению числа утечек.

О том, что такие обсуждения действительно имеют место, газете рассказали в компании «АльфаСтрахование». Однако участвуют в нем и другие игроки. Речь идет о прямом доступе к камерам Центра организации дорожного движения и Департамента информационных технологий, а в перспективе и к региональному комплексу «Безопасный город». Это поможет страховщикам избежать мошенничества с авариями на улицах столицы и России, например, когда во время аварии за рулем находится другой человек, камера сможет сказать об этом.

При этом источник «Ъ» утверждает, что первым вопрос поднял Центробанк. Привлечение частных инвесторов позволит оптимизировать затраты на систему видеонаблюдения в Москве, на обслуживание и модернизацию которой в следующем году уйдет 9,1 миллиард рублей.

Однако по факту страховые компании и сейчас могут запросить необходимые данные, указав конкретные сведения о месте и времени, но на это уйдет до трех суток, а страховщики заинтересованы в более оперативном получении информации.