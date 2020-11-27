Рост числа инсультов среди молодежи может быть связан с улучшением диагностики

Доцент кафедры неврологии медицинской школы Колорадского университета в США Мишель Лепперт рассказал о результатах исследования среди случайной выборки 3 миллионов пациентов в возрасте 15-44 лет.

Целью исследования было выявить число инфарктов и инсультов в группе молодого населения. Так, за период 2001-2014 годов удалось обнаружить 1 720 ишемических инсультов и 1 848 острых инфарктов миокарда.

Доктор отмечает, что за десять лет число инсультов среди людей в возрасте 25-34 лет увеличилось на 48%, а среди 35-44-летних — на 28%. При этом число инфарктов остается относительно стабильным, пишет «Медвестник» со ссылкой на Medscape.

И все-таки эксперты не видят связи с увеличением сердечно-сосудистых патологий среди населения. Вероятно, причиной роста числа инсультов может быть улучшение качества диагностики, будь то тестирование или МРТ. В результате на общую картину влияет то, что для медицины стали обозримы те случаи внутренних кровоизлияний, которые ранее не попадали в статистику.