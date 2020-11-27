Город, пожелавший переименоваться в честь Навального, получит плиты и лишится мэра

Губернатор Приморья Олег Кожемяко приказал мэру Владивостока Олегу Гуменюку уволить чиновницу, которая руководила городом Русский. По его мнению, она сделала недостаточно для оказания помощи жителям. Это последовало после публикаций СМИ предложения переименовать город в «Навальный», чтобы государство обратило на него внимание.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя», — передает слова Кожемяко «Интерфакс».

Руководство пострадавшим от ледяного дождя городом временно передано администрации Владивостока.

При этом единственное, чем сейчас власти региона намерены помочь отрезанным от цивилизации жителям города, установкой дополнительных полевых кухонь и раздачей 150 газовых плит. Как писал накануне Sobesednik.ru, ключевой проблемой городя является отсутствие возможностей для сообщения с материковой частью кроме как с помощью парома, на котором не удается переправить даже необходимое количество газа.

Без света, воды и тепла город Русских живет уже больше недели. В надежде привлечь внимание властей, жители предложили переименовать его в «Навальный».