Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко не признает своей вины

Задержанный накануне бывший заместитель руководителя Федеральной системы исполнения наказания Валерий Максименко отказался признавать свою вину в предъявляемых ему обвинениях.

«Он мне сказал следующее: "Конечно, вину я не признаю"», — рассказал ТАСС ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, которому удалось посетить его в изоляторе временного содержания.

Правозащитник также пояснил, что все меры содержания в отношении Максименко выполняются в соответствии с требованиями закона.

Напомним, что Максименко был задержан накануне. Следственный комитет вменяет ему превышение должностных полномочий, когда тот ещё находился на службе во ФСИН, откуда ушел год назад после смены руководителя на выходца из ФСБ. Его называли самым открытым в ведомстве человеком для диалога со СМИ. Незадолго до ухода, комментируя случай, когда после предполагаемых пыток заключенного руководитель колонии получил повышение, Максименко публично заявил, что ему «со стыда хочется под землю провалиться».