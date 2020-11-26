Экс-замглавы ФСИН, говоривший о стыде за коллег, отравился в СИЗО как арестант

Следственный комитет сообщает о задержании бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко. Год назад он покинул свой пост после смены главы ведомства на выходца из ФСБ генерал-лейтенанта Александра Калашникова. До этого Максименко считался «самым открытым человеком», он часто общался с прессой и комментировал неприятные для ФСИН истории, а вскоре после смены руководителя сообщил, что теперь все комментарии от имени ведомства будут осуществляться через пресс-службу.

Максименко арестован по подозрению в превышении должностных полномочий во время своей работы в ведомстве. Его подозревают в согласовании строительства и ремонта объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)», которые подрядчик якобы заведомо не мог исполнить.

СК пишет, что ущерб составил более 2,1 миллиарда рублей.

Незадолго до своего ухода Максименко эмоционально отзывался о работе ведомственных учреждений на фоне просочившегося в СМИ скандала с предполагаемым издевательством над заключенным колонии №17 Красноярского края:

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит», —говорил Максименко.

До того, в 2018 году он приносил публичные извинения перед заключённым Евгением Макаровым, которого избили в ярославской ИК-1. Тогда он сказа, что ему «стыдно за этих сотрудников». По совпадению, пару дней назад, 19 ноября этого года, суд вынес оправдательный приговор по этому делу в отношении бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Другие 11 фигурантов получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев.