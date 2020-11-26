В России могут запретить продажу алкоголя на новогодних праздниках

Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом сообщается на сайте электронной газеты «Век»



В своем письме Хамзаев аргументирует просьбу серьезной нагрузкой на национальную систему здравоохранения из-за распространения коронавируса и еще большим ее усилением из-за злоупотребления алкоголем в праздники.



«В целях недопущения роста нагрузки на службы «скорой помощи» в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории РФ в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — пишет в обращении к Мантурову Хамзаев.

«Есть подозрение, что письмо Мантуров отправит в шредер раньше, чем дочитает. Борьба за здоровье нации — это, конечно, прекрасно, но алкогольных бунтов вместо новогодних праздников страна может и не пережить. Опыт Горбачева чему-то же должен был научить», — иронизируют над этим предложением авторы telegram-канала «Новый Век»