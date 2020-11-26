Ректор якутского вуза арестован за траты на 136 несуществующих студентов

В Якутии заведено уголовное дело против ректора агротехнического университета Ивана Слепцова. Его обвиняют в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Разбирательство вели МВД и управление ФСБ по Якутии. Экономическое преступление было выявлено при проверке соблюдения бюджетного законодательства.

Выяснилось, что ректор присваивал себе деньги за обучение 136 студентов, которые фактически не учились в учреждении. В общей сложности в вузе освоили 250 миллионов рублей таким образом.

Все незаконные освоения средств продолжались с 2016 по 2020 годы.