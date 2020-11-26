Ракета, много хлеба и новые права. Новости к утру 26 ноября

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган Воздушно-космические силы РФ провели успешные испытания новой системы противоракетной обороны.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — цитирует ТАСС генерала-лейтенанта Андрея Демина.

В МВД решили отказаться от увеличения теоретической части на экзамене для получения водительских прав. По-прежнему россиянину нужно будет ответить на пять вопросов в каждом из четырех тематических блоков.

Только в случае двух допущенных ошибок ему придется отвечать на десять дополнительных вопросов.

Те, кто будет получать права с 3 декабря, получат на руки документ нового образца. Теперь данные будут нанесены не только на русском, но и на английском и французском языках, пишет «Интерфакс».

Такие дополнения были внесены по конвенции о дорожном движении, чтобы к российским водителям не возникало дополнительных вопросов за рубежом.

«Коммерсантъ» передает, что россияне за год стали есть на 60 тысяч тонн больше хлеба. Предполагается, что его годовые закупки выросли до 7,95 миллиона тонн. К такому выводу пришли аналитики из компании BusinesStat.

Предполагается, что увеличенные аппетиты на хлеб связаны со снижением реальных доходов россиян на фоне пандемии и экономического кризиса. Последний раз рост потребления хлеба отмечался в 2008 году.