Экс-офицер ФСБ получил 4 года условно за то, что не оплатил ковры

235-й Гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ майору Сергею Ренкасу. Он приговорен к четырем годам условно за мошенничество в особо крупном размере за то, что обманул «Союз дагестанских ремесленников», присвоив девять дорогостоящих ковров.

Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу военного суда.

Также к трем годам условно приговорен подельник майора Виктор Ковтонюк. Они вместе в феврале 2018 года взяли у представителя «Союза дагестанских ремесленников» девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей и обещади передать за них деньги до мая 2018 года, если ковры подойдут для приемной ФСБ России.

Предприниматель в итоге деньги так и не получил, из-за чего обратился в следственное управление СКР по Москве, где было начато разбирательство.