Жители Новокузнецка оккупировали мэрию на ночь из-за транспортной реформы

Сотрудники полиции установили личности всех граждан Новокузнецка, которые на ночь оккупировали актовый зал в местной администрации. Горожане недовольны исходом транспортной реформы, организованной мэром Сергеем Кузнецовым с поддержкой регионального правительства, пишет портал Novokuznetsk.su.

Реорганизация транспортной системы в городе началась с 18 ноября и в итоге на линиях осталось всего два маршрута, все местные перевозчики оставлены без работы, а новый подрядчик, петербургская компания «Питеравто» не смогла обеспечить город необходимым количеством автобусов.

Против новых подрядчиков выступают и водители смещенного с рынка автопарка, передает Kuzpress.ru.

Маршруты ходят с большими перерывами и переполненные. Граждане не могут попасть на работу в нужное время. Единомышленники оккупировавших актовый зал администрации граждан также собрались около мэрии, требуя встречи с градоначальником. Они требуют его отставки.

Сергей Кузнецов на встречу с гражданами все-таки вышел и заявил, что оставлять пост не будет и в ближайшее время работа общественного транспорта будет налажена. До 30 ноября автобусы будут перевозить граждан бесплатно.