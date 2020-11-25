В Волгоградской области женщина подкинула наркотики мужу, который ее бил

Сотрудникам ФСБ в Волгоградской области удалось выявить должностное преступление в рядах сотрудников полиции. По факту превышения должностных полномочий обвинение получили двое полицейских, ныне уволенных со службы, пишут «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.

Сотрудники ФСБ обнаружили, что двое полицейских вступили в сговор с 36-летней женщиной, которая жаловалась им на мужа, которые избивал ее. Сотрудники МВД сделали ей «взаимовыгодное» предложение: подбросить супругу наркотики. Так, женщина избавится от мужа-тирана, а у полицейских дополнительное раскрытое дело.

Гражданка получила от злоумышленников сверток с наркотиками, который положила в вещи супруга. Последний по схеме был задержан, против него заведено дело, которое дошло до суда, но из-за процессуальных ошибок вернулось на дорасследование.

В этот момент в ФСБ и выявили преступный сговор.

В итоге мужчина был освобожден от ответственности, а полицейские и их пособница стали фигурантами дела о незаконном обороте наркотиков. Женщина вместе с тем стала обвиняемой по делу о пособничестве в совершении преступления.